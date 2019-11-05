Уралец получил 8 лет «строгача» за то, что поджег собутыльника в ходе ссоры

Уралец получил 8 лет и 2 месяца строгого режима за то, что в пьяной ссоре попытался сжечь собутыльника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагический инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля 2019 года в поселке Восточный Серовского района. 26-летний местный житель Тимофеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим собутыльником, после чего нашел в доме легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею обидчика и поджег. Следствие доказало, что Тимофеев отдавал себе отчет в своих действиях и намеренно действовал с особой жестокостью, намереваясь причинить потерпевшему особые физические, нравственные страдания и мучения.

В результате умышленных действий Тимофеева пострадавшему были причинены термические ожоги различных частей тела площадью около 75 % тела с развитием осложнений в виде ожогового шока, стресса язвы желудка, отека и кортикальных периваскулярных кровоизлияний в головном мозге, отека легких. В результате развившегося ожогового шока тяжелой степени потерпевший скончался в Серовской городской больнице.

Суд, с учетом позиции прокурора, приговорил Эдуарда Тимофеева к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу. Отметим также, что ранее Тимофеев уже был судим за совершение умышленного преступления против жизни и здоровья гражданина. В судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии он не признал.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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