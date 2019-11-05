В Екатеринбурге поймали налетчика, отнявшего у менеджера деньги «Банка приколов» (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 39-летний безработный житель Режа, подозреваемый в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций и магазины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УМВД, только за воскресенье, 3 ноября, мужчина напал на три организации: на улице Сыромолотова он отнял у менеджера 5 тысяч рублей, на Родонитовой – 2 тысячи, на улице Ильича – 5,5 тысяч рублей. Полицейские задержали налетчика в тот же день во дворе его дома.

Но самое интересное сыщики обнаружили в его съемной квартире. Кроме ножа и сигнального пистолета, которыми налетчик пугал своих жертв, сотрудники полиции нашли билеты «Банка приколов» на 70 тысяч рублей. Задержанный признался, что во время одного из налетов менеджер, которому он угрожал ножом, не растерялся и отдал вместо настоящих денег бутафорские.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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