УГМК расширит добычу меди на Урале

УГМК претендует на расширение объемов добычи меди на Урале. Компания «Святогор», входящая в структуру медного гиганта, попросила правительство России провести аукцион на участок Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, которое является на Урале самым крупным, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

Запасы меди оцениваются в 771 тыс. тонн, железа – 20 млн тонн. Стартовая цена аукциона – 2,1 млрд рублей. «Святогор» уже работает на соседнем участке, поэтому можно говорить о расширении сырьевых активов УГМК. Правительство России в 2019 году проведет аукцион на разведку и добычу участка самого крупного на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, следует из распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Запасы месторождения относятся к федеральным и оцениваются в 771 тыс. тонн меди (В+С1+С2), 20 млн тонн железа (В+С1+С2), 333 тыс. тонн оксида ванадия (В+С1+С2), 11,7 тонны золота (С2). Также запасы состоят из оксида фосфора, серы, серебра, палладия, селена, теллура, фтора. Разработка предполагается открытым способом.

Из участка недр, на который проводится аукцион, исключается участок, предоставленный компании «Святогор», дочерней структуре УГМК, по лицензии от 2005 года, дающей право пользования недрами Северо-Западного участка. Стартовый размер разового платежа составляет 2,1 млрд руб. Источник, близкий к правительству, подтвердил «Ъ», что аукцион проводится по обращению «Святогора». Отметим, что по подсчетам самого холдинга, УГМК занимает долю в 1,5% в мировом производстве меди. Лидеры отрасли: Codelco – 7,6%, Glencore – 6,6%, Jiangxi Copper – 4,8%.

Екатеринбург, Елена Васильева

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