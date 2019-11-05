Прогноз властей: «Гражданам все чаще будет нужна бесплатная помощь адвокатов»

Власти Свердловской области готовятся к тому, что жителям чаще придется обращаться к бесплатным адвокатам. В проекте бюджета на следующий год предусмотрен рост субсидий защитникам, оказывающим юридическую помощь бесплатно, на 49,6 %.

Как указано в пояснительной записке, это связано «с увеличением количества случаев обращения граждан за оказанием бесплатной юридической помощи». В бюджете также предусмотрено повышение расходов на ГКУ «Государственное юридическое бюро по Свердловской области», куда можно обратиться за бесплатной консультацией, но в этом случае рост не такой значительный – 3,5%. Почему у свердловчан резко вырастет необходимость в бесплатных юристах, не сказано.

Можно предположить, спрос на бесплатную помощь вырастет в связи с сокращением доходов россиян – на платные услуги потратиться будут готовы все меньше людей.

В середине октября Росстат заявил о резком росте реальных доходов россиян. В соцсетях обнародованные цифры назвали враньем, чушью и очередной уткой. Аналитики также не нашли причин такого позитива от Росстата. Так, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что представленные Росстатом цифры вызывают «серьезное недоумение», поскольку, по его мнению, «в экономике нет явных драйверов для такого ускорения показателя» реальных доходов населения.

Через неделю Росстат обнародовал другие данные – по подсчетам органа статистики, половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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