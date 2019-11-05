Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях в судах Свердловской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новым заместителем председателя регионального арбитражного суда стала Елена Невмеруха, работающая в инстанции с 2009 года. Она заняла должность на шестилетний срок. Также в арбитраже появятся трое новых судей – Юрий Крюков, Ульяна Лучихина и Анна Шелепова.

Кроме того, перестановки произошли в районных судах. Президент назначил судьей в Ивдельском городском округе Александра Смирнова, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга – Ольгу Панфилову. Пополнение поступило и в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Там по указу президента судьями назначены Сергей Голоднов и Эдуард Курченко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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