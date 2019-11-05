Умершего депутата заксо заменят в мае, уехавшего – через неделю

Самый северный избирательный округ Свердловской области останется без депутата заксобрания ещё долго.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель ИКСО Владимир Русинов, сейчас обсуждается дата довыборов в Краснотурьинске, чьим депутатом был Анатолий Сухов, умерший в августе этого года. Избирком склоняется к тому, чтобы провести довыборы в мае.

Владимира Ильиных, который добровольно сдал мандат неделю назад, заменят гораздо быстрее. По словам Владимира Русинова, поскольку этот депутат избирался по списку партии «Единая Россия», она должна в течение не более чем 14 дней со дня его ухода предложить избиркому другую кандидатуру на его место.

Напомним, Ильиных прочат на пост главы Оренбурга, где губернатор – его старый приятель Денис Паслер. По сообщениям оренбургских СМИ, в минувшие выходные Ильиных уже видели в городе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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