В Екатеринбурге готовится таинственное совещание про экологию под председательством Кобылкина (ДОКУМЕНТ)

На конец следующей недели в Екатеринбурге было запланировано совещание федерального экологического совета (ФЭС) при Министерстве природных ресурсов и экологии России. Собраться он должен в третьем или четвертом квартале 2019 года. Тема – реализация нацпроекта «Экология» в регионах Уральского федерального округа.

Первоначально сообщалось, что мероприятия намечены на 15-17 ноября, а председательствовать на совещании должен был сам министр Дмитрий Кобылкин. Но, по сведениям «Нового Дня», проведение отсрочили. Об этом агентству рассказали два источника.

Новая дата совещания пока не называется. Подготовкой мероприятия занимается правительство Свердловской области. При этом информации мало даже у потенциальных участников. Предполагается, что на совещание приедут представители всех субъектов УрФО – губернаторы, главы профильных министерств, представители регоператоров. Однако пока ни у кого нет ясности, к какой дате готовить доклады.

Екатеринбург, Елена Сычева

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