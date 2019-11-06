Судебный пристав притворился водителем, чтобы забрать самосвал у злостного должника

Судебному приставу Чкаловского районного отдела УФССП пришлось пойти на хитрость, чтобы арестовать самосвал за долги его владельца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, екатеринбуржец задолжал свыше 220 тысяч рублей по транспортному налогу за самосвал марки «Форд». Грузовик стоял на одной из городских стоянок, но на какой именно – судебным приставам узнать не удавалось.

Тогда сотрудник УФССП позвонил должнику под видом водителя, желающего устроиться на работу водителем самосвала. Встреча была назначена на стоянке, чтобы сразу осмотреть транспортное средство, на котором предполагается работать новому водителю. Таким образом, грузовик нашли и арестовали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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