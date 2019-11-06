Психиатры начнут собирать подробные данные обо всех попытках суицида – чтобы не допустить новых

В Свердловской области в начале ноября был опубликован новый приказ минздрава региона, касающийся профилактики суицидов в регионе у детей и взрослых. Обо всех признаках суицидальных намерений, которые будут выявлены у пациентов скорой или приемных покоев, будут сообщать по защищенным каналам в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель СОКПБ, главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк, регион принимает участие в пилотном проекте Минздрава России по эффективности системы мониторинга суицидальной активности. Другие два участника – это Ставропольский и Забайкальский края. «Мы пришли к тому, что надо регистрировать данные персонально, чтобы мы потом работали с людьми. Работа в территории и так была персональной, но теперь добавляется контроль – мы будем понимать, как участковый врач поработал с человеком. Нужно помнить, что люди, которые совершают повторные попытки, в большей степени подвержены тому, чтобы произошел завершенный суицид», – объяснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что областная служба психиатрии начала мониторинг по суицидам еще в 2009 году. «Тогда данные поступали только от бригад скорой помощи. Информация была подробной, но не персональной, не адресной. Потом мы поняли, что надо идти дальше, и с 2012 года стали по детям персонально работать. Тогда появился приказ минздрава по попыткам суицидов у несовершеннолетних. Каждую отрабатывал участковый психиатр. Если ребенок старше 15 лет, то он сам принимал решение, согласен или нет на оказание помощи, если младше – проводилась работа с родителями. Работа была, но без дополнительного внешнего контроля. Точно так же нам присылали подробные карты в СОКПБ – о психическом состоянии, о семье, но мы не вели регистр и не могли посмотреть, как работает конкретная служба по каждому случаю», – рассказал собеседник агентства.

Добавим, что сейчас в регионе совершается около четырех тысяч попыток суицидов в год. Примерно такая же статистика в среднем по стране – и нововведения не связаны с ростом негативных тенденций, напротив, по словам Олега Сердюка, за последние 15 лет статистика по суицидам стала лучше, их стало меньше в 4-5 раз.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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