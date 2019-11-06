Классных руководителей и школьных психологов научат распознавать суицидальные наклонности у учеников

В Свердловской области школьных психологов и классных руководителей начнут учить тому, как распознавать в детях признаки аутоагрессивного поведения. Об этом «Новому Дню» рассказал главный психиатр региона, руководитель Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк. По его словам, решение было принято еще в августе на совещании в минздраве.

«Мы приняли решение сделать акцент на профилактической работе с детьми. Мы создали центр психического здоровья детей, который помимо консультативной будет вести еще и методическую работу. Вместе с министерством образования Свердловской области мы составили план обучения педагогов во всех территориях региона. Мы должны их научить, потому что система образования всегда первая сталкивается [с аутоагрессивным поведением и проявлениями суицидальных наклонностей]. Если педагоги не насторожены, мы пропускаем ребенка», – объяснил собеседник агентства.

Предполагается, что раз в год педагоги свердловских школ будут слушать семинары. «Центр будет выезжать и на попытки [суицидов] на помощь участковому специалисту и, конечно, если случилась трагедия. При этом в центре нет психиатров, там работают только психологи», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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