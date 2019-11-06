На Урал надвигается мощный снегопад, водителей просят не выезжать на трассы

В Свердловской области сегодня и завтра ожидается очень сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и гололед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Предупреждение о непогоде уже разослали по муниципалитетам региона. Жителей просят соблюдать меры безопасности: водителей – не выезжать на загородные трассы, пешеходов – быть осторожными при ходьбе, туристов – отказаться от походов в горы. «Снег в горах очень быстро заметает тропы и значительно сокращает видимость. Если снег застал вас в горах, соблюдайте дистанцию, не отрывайтесь и не отставайте, держите в зоне видимости остальных участников группы», – напомнили в региональном управлении МЧС России. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Отметим, что свердловские дорожники тоже готовятся к снегопаду и гололеду. В Уралуправтодоре сообщили, что на трассы направят 115 единиц дорожной техники. «Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по бесплатному телефону 8-800-200-63-06», – сказали в управлении дорог.

Ранее в центре «Фобос» сообщили о том, что на Урале возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. «Это связано с вторжением согретого Гольфстримом воздуха», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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