Свердловские коммунисты заявили тысячу человек на шествие в честь Октябрьской революции

Свердловские коммунисты завтра, 7 ноября, проведут традиционное шествие в честь годовщины Октябрьской революции. Партийцы соберутся у Главпочтамта в 18.30 и пройдут до памятника Ленину на площади 1905 года, где состоится митинг. Планируется, что в акции примет участие тысяча человек, сообщил «Новому Дню» руководитель обкома КПРФ Александр Ивачев.

Лозунги на митинге будут, в основном, протестные. «Поднимем тему негативных проявлений капитализма в России, будем требовать отмены пенсионной реформы, пересмотра мусорной реформы, принятия законопроекта о детях войны, который уже внесен в Заксобрание», – рассказал Ивачев. Кроме того, коммунисты хотят выступить в поддержку Павла Грудинина, который судится с акционерами своего совхоза.

Отметим, что к шествию КПРФ также присоединятся активисты «Левого фронта».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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