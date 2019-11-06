Уральцы похитили лизинговую технику на 36 миллионов рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанут трое местных жителей. Они похитили несколько транспортных средств общей стоимостью свыше 36 млн. рублей под предлогом заключения договоров лизинга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, по версии следствия схему преступления разработал 51-летний екатеринбуржец. Он предоставлял в лизинговые компании документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему юридического лица – ООО «СпецМашСтрой». В октябре 2014 года обвиняемый и номинальный руководитель ООО «СпецМашСтрой» прибыли в офис лизинговой компании, где номинальный директор подписала договор лизинга, по которому организация получила от лизинговой компании транспортное средство «MAN TGS», 2014 г.в., стоимостью свыше 5,3 млн. рублей. В свою очередь, обвиняемый для создания видимости законности сделки перевел в качестве первоначального платежа за транспортное средство на счет лизинговой компании авансовый платеж на сумму свыше 1,1 млн. рублей.

Впоследствии обвиняемый зарегистрировал транспортное средство в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, получив возможность распоряжаться указанным транспортным средством по своему усмотрению. Аналогичным способом он похитил экскаватор марки «HITACHI» стоимостью свыше 7,6 млн. рублей, и транспортное средство марки «WIELTON NJ-4» стоимостью свыше 3,1 млн. рублей.

Итого в период с октября по декабрь 2014 года обвиняемый 51-летний мужчина, действуя через подконтрольную организацию ООО «СпецМашСтрой», совершил хищение 3 транспортных средств у 2 лизинговых компаний. Ущерб оценен в сумму свыше 16 миллионов рублей.

Кроме того, в декабре 2014 года этот же обвиняемый 51-летний мужчина предложил уже своему знакомому совершить хищение транспортных средств у лизинговых компаний. Действуя совместно, через подконтрольное им юридическое лицо ООО «РосОптСнабСбыт» с номинальным директором, злоумышленники в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года совершили хищение 4 автомобилей стоимостью свыше 12,7 млн. рублей у 3 лизинговых компаний, среди которых 2 автомобиля марки «MERCEDES BENZE 200», 2 автомобиля марки «TOYOTA LANDCRUISER 200».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

Свердловские коммунисты заявили тысячу человек на шествие в честь Октябрьской революции. / На Урал надвигается мощный снегопад, водителей просят не выезжать на трассы. / В Екатеринбурге задумались над озеленением крыш новостроек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»