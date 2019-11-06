81-летняя пенсионерка отсудила у УК более 300 тысяч за падение с крыльца

Пожилая жительница Екатеринбурга добилась через суд крупной компенсации от управляющей компании за свое падение с крыльца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в ноябре 2018 года 81-летняя пенсионерка вечером возвращалась к себе домой на Сиреневом бульваре и упала на ступеньках. Она уверена, что это произошло из-за отсутствия освещения, а также аварийного состояния нижней ступеньки крыльца. Скорая помощь отвезла ее в ЦГКБ №23, где ей диагностировали перелом костей носа, ушибленные раны лица, левого коленного сустава, травму нижнего века. Пожилую женщину отправили на операцию в МНТК «Микрохирургия глаза». Сейчас лечение продолжается, пострадавшей предстоит еще одна операция. Женщина сочла, что в ее падении виновна УЖК «Радомир-Инвест», которая плохо следит за общим имуществом многоквартирного дома. В феврале екатеринбурженка послала в УЖК «Радомир-Инвест» досудебную претензию с требованием возместить полученный ущерб, но положительного ответа не получила и обратилась в районный суд. Кировский суд взыскал с УЖК компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на лечение – 433 рубля, штраф – 100 216 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 20 тысяч рублей. Ответчик не согласился и направил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Но, по мнению облсуда, их коллеги правильно определили размер компенсации морального вреда с учетом обстоятельств дела, возраста истца и состояния ее здоровья. За два месяца перед падением она перенесла операцию на коленном суставе, который вновь повредила при падении, ей проведена медицинская манипуляция по наложению швов на лицо и предстоит еще одна операция на нижнем веке. Таким образом, по решению облсуда УЖК «Радомир-Инвест» должен выплатить пострадавшей 320 649 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

Недостроенную больницу в Нижнем Тагиле снесут в 2020 году. / В Свердловской области изменился закон о бесплатном ЭКО. / Срок разработки программы по подготовке к Универсиаде сдвинули с ноября на апрель. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»