В «Высоцком» идет эвакуация из-за пожара

В Екатеринбурге началась эвакуация в бизнес-центре «Высоцкий». В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили о задымлении в здании, к месту приехали первые пожарные машины. По сообщению очевидцев, в сторону улицы Малышева за последние 10 минут проехали минимум 5 пожарных машин с включенными сиренами и штабная машина. Сотрудники БЦ, которые работают на 18 этаже «Высоцкого», сообщили, что всех эвакуировали.

Подробности ЧП «Новый День» узнает в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

В мэрии Екатеринбурга решили тайно обсудить бюджет с депутатами. / 81-летняя пенсионерка отсудила у УК более 300 тысяч за падение с крыльца. / Недостроенную больницу в Нижнем Тагиле снесут в 2020 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»