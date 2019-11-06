Коммунальщики перекроют перекресток Космонавтов – Челюскинцев для ремонта теплосетей

Завтра Екатеринбургская теплосетевая компания частично ограничит движение на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом. На этом участке будет проведен аварийный ремонт тепломагистрали. Ограничения для транспорта продлятся с полуночи 7 ноября до 4:30 8 ноября.

На этот период для автомобилистов правый поворот с Космонавтов будет организован за счет одной из полос движения в сторону улицы Мамина-Сибиряка. Поскольку перекресток является одним из самых загруженных в городе, транспортный комитет мэрии просит водителей заранее выбирать пути объезда.

Также изменятся маршруты общественного транспорта. Троллейбус №3 будет следовать по улицам от Крауля по Малышева, Карла Либнехта, Свердлова до станции «Железнодорожный вокзал». Троллейбус №5 двинется от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов до разворотного кольца у станции метро «Уралмаш». Троллейбус № 17 на время ремонта будет отменен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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