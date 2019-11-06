Почти три тысячи работников «Высоцкого» эвакуировали из-за загоревшейся пыли (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Сегодня днем в Екатеринбурге эвакуировали самый высокий офисник города – бизнес-центр «Высоцкий».

Задымление в «Высоцком»: 2900 человек эвакуированы

Причиной стало задымление на 35 этаже – там стали тлеть пылевые отложения подъемного механизма пассажирского лифта. К счастью, автоматическая сигнализация сработала вовремя.

С ситуацией быстро справились пожарные, потушив тлеющую пыль из внутреннего пожарного крана.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, из здания были эвакуированы 2 900 человек. Никто не пострадал. Работники офисов в «Высоцком» говорят, что на некоторых этажах чувствовался запах гари. Возвращаться на рабочие места многие предпочли по лестницам. После отъезда пожарных расчетов лифты некоторое время не работали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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