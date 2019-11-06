В Каменске-Уральском женщину с коляской сбила Audi (ФОТО)

В Каменске-Уральском на перекрестке улиц Алюминиевой и Железнодорожной произошло ДТП – 38-летний водитель Audi Q7 сбил 31-летнюю женщину и ее восьмимесячного ребенка, которого она везла в детской коляске. При этом она переходила дорогу справа налево по ходу движения автомашины «Ауди Q 7», – отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Женщине назначено амбулаторное лечение, ребенок госпитализирован в отделение детской хирургии. Проводится проверка по факту ДТП, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшедшего», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Там уточнили, что маму малыша могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – за то, что своими действиями подвергла опасности жизнь и здоровье ребенка.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 06.11.19
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