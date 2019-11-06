В Нижнем Тагиле должник, которого пришли выселять, облил горючей жидкостью пристава

Должник, которого сегодня пришли выселять из квартиры на улице Дружинина в Нижнем Тагиле, встретил судебных приставов c горючей жидкостью, которой облил одного из них, и угрожал самосожжением.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области РИА «Новый День» пояснили, что мужчина и его супруга задолжали в общей сложности 25 млн рублей, и по суду должны были быть выселены из квартиры, но съезжать отказывались наотрез. Они несколько раз пытались оспорить решение суда о выселении, но безуспешно.

Когда к ним в дом пришли приставы, должник повел себя агрессивно. Он облил себя и пристава горючей жидкостью и угрожал поджечь обоих. Видя столь ожесточенное сопротивление, приставы приостановили исполнительные действия. Никто не пострадал.

В пресс-службе СКР добавили, что комитетом организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Мужчине грозит возбуждение уголовного дела по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Нижний Тагил, служба информации

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