За неделю ОРВИ подхватили 20,8 тысячи свердловчан

За прошедшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 20,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 4% и ниже уровня позапрошлой недели на 7%. Случаев гриппа не выявлено.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за прошлую неделю подхватили ОРВИ 9,9 тысячи человек, что на 11% ниже позапрошлой недели. По данным на 1 ноября, в области на карантин полностью закрыты 3 детских сада и 1 школа. Частично закрыты 65 детских садов (не работают 73 группы), в 5 школах закрыто 5 классов.

По состоянию на 1 ноября в регионе поставлен 1 млн. 344 тысячи прививок против гриппа. Вакцинацию прошли 32,2% населения.

За период с 28 октября по 3 ноября 1101 человек заболел пневмонией, что на 6% ниже уровня позапрошлой недели. Более половины заболевших (53,3%) – это взрослое население. Карантин по пневмонии объявлен в 7 классах 7 разных школ, в 1 детском саду закрыта 1 группа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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