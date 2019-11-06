Рядом с ТЮЗом столкнулись 2 машины, движение троллейбусов на Шевченко парализовано (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Шевченко около ТЮЗа несколько минут назад столкнулись две легковушки. Как передает корреспондент «Нового Дня», автомобили перегородили полосы для движения по Шевченков в сторону Луначарского.

Легковой транспорт объезжает место аварии по встречке. Троллейбусам, следующим в сторону улицы Луначарского, пришлось временно остановить движение.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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