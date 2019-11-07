Нижнетагильскому дорожному «королю госзаказа» грозят банкротством

Компании «Уралстроймонтаж», которая получала крупнейшие дорожные заказы при экс-главе Нижнего Тагила Сергее Носове, грозит банкротство. Соответствующий иск подало ООО «Производственно-Строительная Компания «Тагилэнергокомплект» из-за долга чуть более трех миллионов рублей.

Заявление поступило в арбитражный суд Свердловской области на днях, подробности пока неизвестны. Однако ранее «Тагилэнергокомплект» подавал иск о неустойке по договору подряда, было подписано мировое соглашение.

За последние несколько месяцев иск о банкротстве дорожников намеревался подать также индивидуальный предприниматель, как указано в базе «Контур-Фокус». На данный момент несколько счетов компании «Уралстроймонтаж» арестовано – в Сбербанке, «Альфа-банке», «Нейве» и других кредитных организациях, включая лопнувшие «Тагилбанк» и «Уралтрансбанк».

«Уралстроймонтаж» на протяжении нескольких лет получал крупнейшие дорожные подряды в Нижнем Тагиле, по данным источников «Нового Дня», предприятие было плотно связанно с экс-главой города Сергеем Носовым. Компания, к примеру, занималась реконструкцией набережной пруда «Тагильская Лагуна». В этом году компания заявлялась на ремонт дороги в Алапаевском районе за 41 млн, но заказ получила другая фирма, единственный выигранный в 2019 году контракт – приобретение сооружений коммунального назначения в муниципальную собственность, 5 млн рублей, заказчик администрация Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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