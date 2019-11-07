В Свердловской области установлен новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум на III квартал 2019 года в Свердловской области установлен на уровне 10811 рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании областного кабмина и.о. министра экономики Татьяна Гладкова.

Губернатор Евгений Куйвашев на это поинтересовался, ведутся ли переговоры с предприятиями по изменению условий в коллективных договорах, в частности, по увеличению зарплаты. Гладкова ответила, что это функции департамента по труду и занятости населения. Его директор Дмитрий Антонов заверил, что работа ведётся.

Напомним, средняя зарплата в регионе отстаёт от средней по стране примерно на шесть тысяч рублей (с учётом организаций, где работает не больше 15 человек), и не превышает 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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