В Нижнем Тагиле женщину, задушившую новорожденного ребенка, отправят на принудительное лечение

В Нижнем Тагиле завершилось расследование уголовного дела против 23-летней женщины, которая задушила и выбросила на помойку своего новорожденного сына.

По данным следствия, тагильчанка родила мальчика в домашних условиях – в одной из квартир в доме на улице Свердлова. Ребенок был жизнеспособен, но мать задушила его поясом от халата. Затем она положила тело новорожденного в полимерный пакет и выбросила его в мусорный контейнер. Там мертвого младенца обнаружили 1 июля.

Женщине было предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Во время предварительного следствия правоохранители провели несколько экспертиз и допросили родственников и знакомых тагильчанки. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана невменяемой. «Она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. Теперь суд будет решать вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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