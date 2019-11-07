Группа преступников-иностранцев отправится в колонию за ограбление сотрудницы «Почты России»

Сегодня в Красноуральском суде вынесен приговор трем иностранным гражданам за ограбление сотрудницы «Почты России». Двое жителей Таджикистана – Махмадсаф Султонзода и Мухиддин Назаров, а также гражданин Узбекистана Довран Нуриев признаны виновными в совершении преступления пп. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли между собой. По плану Султонзода должен был забрать сумку у почтальона, Назаров выступал в роли водителя на своем автомобиле, а Нуриев, обладающий информацией о времени и месте нахождения почтальона с деньгами, сообщал координаты остальным соучастникам.

В итоге 11 июля 2019 года рано утром Нуриев, Султонзода и Назаров на автомобиле «ВАЗ – 21140» приехали в Красноуральск. «Обнаружив подъехавший к дому по ул. Каляева служебный автомобиль ФГУП «Почта России», Нуриев указал на него остальным соучастникам, пояснив, что из него выйдет женщина – почтальон с сумкой, в которой находятся денежные средства. И именно эту сумку Султонздода должен будет у нее отнять», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Нуриев и Назаров остались ожидать подельника в автомобиле, а тот подбежал к трём сотрудницам «Почты России», которые стояли возле подъезда дома. Мужчина сорвал с плеча у одной из женщин сумку, где были деньги, после чего вместе с соучастниками скрылся с места преступления. Ущерб ФГУП «Почта России» составил 591 тысяча рублей. Во время расследования Назаров вернул 113 тысяч рублей.

Подозреваемые признали свою вину в полном объеме, дело было рассмотрено в особом порядке, – отметили в прокуратуре. Красноуральский суд назначил Доврану Нуриеву и Махмадсафо Султонзоде наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому, Мухиддину Назарову – 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также, суд удовлетворил гражданский иск ФГУП «Почта России», заявленный в судебном заседании, на сумму свыше 478 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Красноуральск, служба информации

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