Каменская УК заплатит 125 тысяч рублей за недостаточно горячую воду

Каменск-Уральская «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» (ООО «УК «ДЕЗ») заплатит 125 тысяч рублей штрафа за то, что подаваемая в их дома горячая вода была недостаточно горячей.

В Свердловском облсуде РИА «Новый День» сообщили, что сначала температуру воды в доме № 20 по проспекту Победы в Каменске-Уральском измерил специалист Департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Он установил, что в ванной комнате одной из квартир температура воды составила 57 °C, а у соседей на кухне – 51 °C и 56 °C – в ванной. При этом санитарными правилами и нормами предусмотрено, что температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Заместитель главного государственного жилинспектора области оштрафовал ООО «УК «ДЕЗ» на 125 тысяч рублей за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований. Синарский райсуд оставил постановление должностного лица без изменения. Тогда «УК «ДЕЗ» обратилась в Свердловский областной суд. В апелляционной жалобе защитник просил решение судьи отменить, указывая на невиновность УК и на чрезмерную суровость наказания. Однако судья апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены постановленного решения.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 07.11.19

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