Средний Урал ждет ледяной ад – дождь сменится резким похолоданием

В ближайшие сутки в Свердловской области прогнозируется резкое снижение температуры из-за холодного фронта, пришедшего в регион. По данным метеорологов, в ночь на 8 ноября будет идти мокрый снег, а уже утром похолодает до -4 градусов. На севере региона ожидаются заморозки до -12.

В МЧС предупреждают: из-за гололедицы ожидается рост числа ДТП. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой», – рекомендуют спасатели.

Прогноз о непогоде направлен в муниципалитеты, министерства и ведомства и на объекты инфраструктуры для приведения аварийных служб в готовность. В МЧС отмечают, что непогода может нарушить электроснабжение городов и поселков из-за налипшего на провода мокрого снега.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

«На весах – кадровый голод и репутационные риски», – политологи обсуждают вероятность назначения Пьянкова в мэрию. / СКР назвал типичные черты, по которым можно определить врача-преступника. / В резиденции губернатора ждут кандидатов в судьи Уставного суда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»