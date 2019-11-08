Екатеринбуржцы задолжали государству 25 млн рублей штрафов

Жители Екатеринбурга накопили 25 млн рублей не оплаченных вовремя административных штрафов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, на сегодня в городе насчитывается 4 310 должников.

Полиция напоминает, что за неуплаченный своевременно штраф граждане могут быть наказаны: новым штрафом либо арестом вплоть до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Кроме того, наличие непогашенных штрафов может помешать гражданину выехать за границу. Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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