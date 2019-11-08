АТС в одном смартфоне: «Мегафон» представил новое мобильное приложение для бизнеса

Телеком-оператор «Мегафон» представил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Теперь смотреть статистику звонков клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра уральские бизнесмены могут с экрана смартфона.

Как сообщили в пресс-службе компании, услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее – теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», – прокомментировал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров.

Связисты отмечают, что Свердловская область возглавляет топ регионов Урала по интересу компаний к виртуальной АТС. Каждое третье подключение услуги фиксируется именно здесь. Далее в рейтинге идут Тюменская и Челябинская области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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