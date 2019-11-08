13 свердловчан заболели лихорадкой Денге

В Свердловской области с начала этого года зарегистрировано 13 случаев лихорадки Денге. Все заразившиеся вернулись из путешествий: шесть человек подхватили вирус во Вьетнаме, пять в Таиланде, по одному – в Индии и на Мальдивах.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что в прошлом году заболевших лихорадкой Денге на территории региона было в три раза меньше. Санврачи обследуют пассажиров некоторых рейсов, возвращающихся из других стран, в этом году температуру измерили у 204 814 туристов, у 33 нашли признаки инфекционных заболеваний. Больше всего больных пассажиров было на рейсах из Таиланда и Турции (по 10 человек), на борту рейсов из Вьетнама обнаружили четырех заболевших, из ОАЭ – троих, по два случая было в самолетах из Индии и Таджикистана, по одному – из Китая и Туниса.

Перед новогодними каникулами Роспотребнадзор напоминает о странах, где распространены опасные болезни: лихорадка Денге часто встречается во всех странах региона Юго-Восточной Азии, Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Танзания, Сейшельские острова, Кения), в Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна (Бразилия, Мексика, Перу и т.д.). В странах Африки, Южной, Центральной Юго-Восточной Азии (Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Сирия, Таиланд, Мьянма, Южная Корея), Американского региона (Гаити, Доминиканская республика, Куба, Эквадор) регистрируются случаи холеры.

Чтобы избежать болезни, специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, носить одежду, максимально закрывающую тело, спать под москитными сетками, пить только кипяченую или дезинфицированную хлором или йодом воду и не употреблять лед, если не известно, из какой воды он сделан, есть только прошедшие тепловую обработку продукты, не употреблять сырые морепродукты. Если же после посещения теплых стран появились сыпь, жар, боли в мышцах и другие признаки инфекции, следует обратиться к врачу и рассказать ему о недавней поездке.

Екатеринбург, служба информации

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