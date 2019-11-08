«Он кинул мне вслед очень обидное слово», – пассажир рассказал, за что избил кондуктора

В Екатеринбурге задержан ранее судимый 33-летний мужчина, которого подозревают в избиении 23-летнего кондуктора, выходца из ближнего зарубежья.

Как рассказали РИА «Новый День» в городском УМВД, конфликт произошел еще 2 ноября, но задержать подозреваемого удалось только вчера. Возбуждено административное производство по статье «Побои». Мужчине грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест, либо обязательные работы.

В пресс-службе предоставили видео, на котором задержанный излагает свою версию событий. По его словам, он ехал в автобусе № 25 и громко разговаривал по сотовому телефону на рабочие темы, при этом иногда в силу привычки использовал нецензурные слова, а голос у него от природы громкий. Ему сделали замечание, а потом пассажиры вызвали полицию. Тогда виновник скандала, работающий слесарем, потребовал у кондуктора деньги за проезд – ведь до места назначения его не довезли. Кондуктор отказал, да еще, по словам пассажира, «кинул вслед очень обидное слово». «И тогда я не стерпел, вернулся и немножко воспитал гостя нашей страны».

На видео, снятом в полиции, он просит прощения у всех свидетелей скандала и заверяет, что не пьет, не состоит на учете у психиатра и вообще – полностью адекватный человек. Мужчина отрицает, что бил пострадавшего по лицу, и говорит, что «кажется, попал в район живота».

Екатеринбург, служба информации

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