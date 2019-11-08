В Ирбите суд присяжных признал убийцу соседа виновным, но заслуживающим снисхождения

В Ирбите 55-летний мужчина за убийство соседа приговорен к 9 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд назначил наказание на основании вердикта коллегии присяжных, которые единогласно признали уральца виновным, но заслуживающим снисхождения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступление было совершено 15 января 2019 года в поселке Рябиновом Ирбитского района. Владимир Киселев вечером выпивал у себя в квартире и увидел в окно соседа, который шел домой. У мужчин был давний конфликт. Киселев вышел в сени своего жилья и через закрытую дверь разругался с соседом. Во время ссоры он вооружился ножом, открыл дверь, подошел к противнику и ударил его клинком в сердце. Сосед скончался на месте. Киселев свою вину в убийстве не признал.

Как уточнили в прокуратуре, в затяжном конфликте оба мужчины вели себя по-разному. Присяжные вынесли приговор, исходя из внутренних убеждений, увидев смягчающие обстоятельства в деле. Суд вынес приговор, опираясь на мнение присяжных. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 08.11.19

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