Задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в драке

Задержан 16-летний парень, которого подозревают в убийстве девушки на Уралмаше во время драки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Молодой человек дает признательные показания.

В пресс-службе СКР РФ сообщают, что разыскать парня удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, на видео попали двое участников конфликта. Личности всех подростков, устроивших потасовку, установлены.

Напомним, вечером 5 ноября близ дома № 20 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге произошла стычка между двумя компаниями, по три человека в каждой. Как указывают следователи, между собой противники знакомы не были, драка завязалась спонтанно. Девушка с розовыми волосами получила удар ножом в грудь. По информации сайта e1, она смогла добраться до дома, ее отвезли в больницу, но на следующий день она скончалась.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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