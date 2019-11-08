В Екатеринбурге пропала молодая женщина (ФОТО)

В Екатеринбурге пропала молодая женщина – Марина Головина, 1988 г.р.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, в отдел полиции № 13 обратилась ее мать. Она рассказала, что Марина ушла из дома на улице Водной, 13/а, еще утром во вторник, 5 ноября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, волосы темно-русые, длинные, глаза зеленые, телосложение среднее. Была одета в ярко-зеленую крутку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшей женщине, сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-13 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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