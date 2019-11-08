Екатеринбуржец пошел в суд в поисках альпийского молока в любимом шоколаде

Необычный процесс прошел в Свердловском областном суде. Житель Екатеринбурга, который в течение 10 лет покупал шоколад «Милка», вдруг обнаружил, что продукт производится во Владимирской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, покупателя ранее привлекала информация на упаковке, где говорилось, что шоколад содержит особый ингредиент – альпийское молоко. Обнаружив, что шоколад делают в России, покупатель решил, что его обманули: альпийским воздухом коровы, чье молоко используется в шоколаде, не дышат, и теплый солнечный свет Альп на них не попадает. Он подал иск к компании ООО «Мон`дэлис Русь», ссылаясь на причиненный ему указанным обстоятельством моральный вред. Истец потребовал убрать с этикетки информацию об Альпах, а также возместить ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Кировский районный суд Екатеринбурга ему отказал, тогда екатеринбуржец пошел в областной.

Однако судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что шоколад делают из молока в том числе и альпийского происхождения, просто сухого и обезжиренного. «Из декларации о соответствии следует, что сухое обезжиренное молоко, используемое в производстве шоколада «Милка», торговых марок «HOCHDORF», «Ledor» изготавливается в Швейцарии, «HOCHDORF Swiss Nutrition AG», – сообщили в суде. Таким образом, облсуд решил, что информация о содержании альпийского молока в шоколаде является достоверной.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

В Екатеринбурге пропала молодая женщина (ФОТО). / Водителей предупреждают о заторе близ Логиново из-за «поездных» пробок. / Задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в драке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»