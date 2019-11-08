Социологи спрашивают екатеринбуржцев о готовности к политическим митингам

Социологи собирают свежую информацию об отношении екатеринбуржцев к губернатору Куйвашеву, областному заксобранию, мэру Высокинскому и об их готовности выйти на митинги, посвященные экономическим, политическим или градостроительным проблемам.

Как рассказала РИА «Новый День» одна из читательниц, ей на личный сотовый телефон позвонила интервьюер, которая представилась сотрудницей фонда «Социум». Опрос занял порядка 20 минут. Респондента попросили оценить по пятибалльной системе деятельность мэра и губернатора, а также назвать достоинства и недостатки в их работе. Также прозвучал вопрос о доверии президенту Владимиру Путину и о том, изменилось ли отношение к нему за последний год. Также горожанку спросили, за кого она голосовала бы на губернаторских выборах, если бы они состоялись послезавтра.

Отдельным блоком стали вопросы о храме. Социологов интересует, следили ли респонденты за «храмовым» протестом и ходили ли они на общегородской опрос, а также попросили назвать имена людей, чье мнение по поводу храма могло бы повлиять на горожан.

Добавим, что социологов интересовали только граждане с постоянной регистрацией в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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