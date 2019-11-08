На Серовском тракте около десятка машин повредили колеса из-за огромной выбоины (ФОТО)

Сегодня ранним утром на трассе под Невьянском сразу несколько автомобилистов пробили колеса из-за огромной ямы на дороге. Очевидцы сообщают, что пострадало около десятка машин. На помощь водителям в седьмом часу утра выезжали экипажи ГИБДД. Обследовав дорогу, полицейские обнаружили выбоину размером 145 на 50 сантиметров и глубиной 15 сантиметров. Как уточнили в Госавтоинспекции, аварийный участок находился на 299-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление).

«Инспектором был составлен акт о выявлении недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, после чего обслуживающей организации ООО «ДорСтройЭксплуатации» было выдано предписание по устранению выбоины. Работы были выполнены незамедлительно», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что владельцы шести автомобилей намерены взыскать через суд материальный ущерб с «ДорСтройЭксплуатации».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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