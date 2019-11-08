Свердловские единороссы на 10 процентов сменили руководящие органы

Свердловское отделение «Единой России» провело плановую ежегодную ротацию политсовета и президиума. По уставу партии, ежегодно положено менять 10 процентов их состава.

Как передае корреспондент РИА «Новый День», поскольку в президиуме 20 человек, то из состава вывели двоих – умершего летом депутата Анатолия Сухова и депутата заксо Анатолия Никифорова. На их место заступили депутат заксо Михаил Клименко и Дмитрий Ноженко, глава Ленинского района Екатеринбурга.

Из политсовета, включающего 89 человек, вывели девятерых. Это умершие Анатолий Сухов, председатель Березовский гордумы Евгений Говоруха, переехавший в Оренбург Владимир Ильиных, депутат Госдумы Алексей Балыбердин и еще несколько партийных функционеров с территорий.

Вошли в состав политсовета Виктор Шептий, депутат заксо Михаил Ершов, а также руководители нескольких первичек партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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