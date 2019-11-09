В Екатеринбурге эвакуировали аэропорт Кольцово из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге сегодня утром поступило сообщение о том, что аэропорт Кольцово заминирован. Всех пассажиров, провожающих и персонал порта эвакуировали. Сейчас большинство людей находятся в отеле Angelo.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, сообщение поступило около половины седьмого утра по местному времени. «В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», – сказали нашему агентству в Кольцово.

Добавим, что пока ситуация не сказалась на расписании рейсов. В настоящее время аэропорт отправляет и принимает самолеты – это видно и по онлайн-табло Кольцово, и по сервису Flightradar. Однако уже очевидно, что часть рейсов, запланированных на утро субботы, не вылетит из Екатеринбурга вовремя.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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