Арестовали подростка, обвиняемого в убийстве школьницы

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга сегодня вынесли меру пресечения 16-летнему парню, которого считают виновным в гибели девушки после драки на Уралмаше. Он пробудет под арестом до 6 января включительно. Как уточнили в пресс-службе облсуда, постановление еще не вступило в силу.

Резонансное убийство, напомним, произошло 5 ноября. Две компании подростков, по три человека в каждой, выясняли отношения, началась драка. 15-летняя девушка получила удар ножом в область грудной клетки, она смогла добраться до дома, на скорой ее увезли в больницу, но на следующий день она скончалась. 16-летнего подозреваемого, студента колледжа, задержали вчера. По сообщению СКР, он дал признательные показания.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.11.19

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