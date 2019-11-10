В Екатеринбурге пропал семиклассник (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток, ученик седьмого класса Пиров Данила Баходурович. Его мама накануне вечером обратилась в полицию, однако ребенок отсутствует уже больше недели. Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, 31 октября он вышел из дома на прогулку и не вернулся. Ранее подросток уже сбегал из дома.

Всех, у кого есть информация о пропавшем мальчике, просят позвонить в полицию по телефону (343)356-42-11 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.11.19

Психиатр рассказал, когда можно вызывать неотложку для потребителя-экстремиста. / В ЦПКиО начали заливать каток (ФОТО). / Арестовали подростка, обвиняемого в убийстве школьницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»