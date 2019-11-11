Под Макаровским мостом екатеринбуржцы увидели фигуру, похожую на повешенного

Сегодня утром жители Екатеринбурга, идущие на работу по Макаровскому мосту через реку Исеть, увидели, что с его перил на длинной толстой веревке свисает мешок, по форме напоминающий труп человека.

Как рассказал РИА «Новый День» очевидец, посмотреть на «шутку» немедленно приехали экипаж полиции и сотрудники Следственного комитета.

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что причин для беспокойства нет. «Проведена проверка этой информации. Выяснилось, что это мусорные пакеты», – рассказали в СКР.

Екатеринбург, служба информации

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