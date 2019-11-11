Дорогу на Эльмаше не смогли открыть из-за прорыва канализации (ФОТО)

Открытие проезда по перекрестку Старых Большевиков – Фрезеровщиков на Эльмаше вновь отложили – на этот раз из-за прорыва канализации.

«Сейчас аварию ликвидируют. Понятно, что открытие движения переносится, но на какой срок – сказать сейчас сложно. Надеюсь, что пары дней хватит на все работы», – сообщил глава района Роман Кравченко.

Напомним, перекресток закрыли в середине августа, подрядчик прокладывает трамвайные пути под строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму.

Движение трамваев здесь уже запустили, автомобильное обещали открыть 5 сентября, затем срок перенесли на октябрь, затем сроки перенесли на 1 ноября, подрядчик причиной указывал ветхое состояние канализации под перекрестком.

Фото: Роман Кравченко

Екатеринбург, служба информации

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