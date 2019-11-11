В Верхней Салде прокуратура оштрафовала детсад за сбежавшего 2-летнего мальчика

Сотрудники детсада № 13 «Малышок» в Верхней Салде получили выговор и штраф за то, что недоглядели за двухлетним воспитанником. Мальчик сбежал во время прогулки и перешел в другой двор, где его нашла проходившая мимо женщина. Она сообщила о потерявшемся ребенке в полицию.

Инцидент случился еще 15 августа, но наказание для работников детсада последовало только сейчас, после проверки прокуратуры. Как сообщили в надзорном органе, заведующая ДОУ в нарушение закона не сообщила полиции и родителям о самовольном уходе ребенка. Мальчик находился на улице без присмотра около 20 минут.

Прокуратура внесла руководителю управления образования Верхнесалдинского городского округа представление, по его итогам заведующая и воспитатель младшей группы получили выговор. Кроме того, руководитель детсада оштрафована на 10 тысяч рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности пока не вступило в силу.

Верхняя Сада, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Сада. Другие новости 11.11.19

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