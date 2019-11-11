Полиция прекратила уголовное дело против врача, который сжалился над пациенткой

В Свердловской области прекращено уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова из Новой Ляли. Об этом рассказал адвокат Сергей Колосовский. Он пояснил «Новому Дню», что постановление датировано 1 ноября. Полицейские в итоге не нашли состава преступления в действиях доктора.

Напомним, история Баскакова получила широчайший резонанс – ему грозило до восьми лет лишения свободы за то, что он пожалел пожилую пациентку с пролапсом органов малого таза и назначил ей сильнодействующий обезболивающий препарат, но выдал его из собственных запасов, которые сохранились у него после смерти матери, страдавшей от онкологического заболевания. За это Баскакова обвинили сразу в двух преступлениях: «Незаконное приобретение, хранение и незаконный сбыт сильнодействующих веществ» и «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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