В мэрии опровергли, что Высокинский подарил миллион бывшей любовнице Гуфа в честь ее свадьбы

Пресс-служба администрации Екатеринбурга опровергла информацию о том, что мэр города Александр Высокинский побывал на свадьбе бывшей любовницы Гуфа Яны Шевцовой и подарил ей и ее новому супругу миллион рублей. Об этом ранее сообщал журнал StarHit со ссылкой на невесту. «Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, Яна Шевцова стала известной после того, как объявила о своей связи с рэпером Гуфом, однако на деле выяснилось, что в жизни они виделись три раза. Также екатеринбурженка участвовала в реалити-шоу «Дом-2», делала заявления о том, что ее любовником был Бахтияр Мамедов, выступающий под псевдонимом Jah Khalib, и т.д. Супругу Шевцовой 33 года, его зовут Виктор, он бизнесмен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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