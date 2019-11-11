российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 ноября 2019, 09:35 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Завтра, по приметам, прилетят первые зимние птицы

Завтра уральцы будут встречать первых зимних птиц. Согласно приметам, 12 ноября – это «синичкин праздник», то есть день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.

Между тем, некоторые из птиц, например, синицы на Урал уже прилетели. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки для хлеба, зерна, любят синицы и сало.

По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.

Единственные птицы, прилет которых можно ожидать, – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

В мэрии опровергли, что Высокинский подарил миллион бывшей любовнице Гуфа в честь ее свадьбы. / В Екатеринбурге концерт грузинского танцевального коллектива перенесли на весну. / Полиция прекратила уголовное дело против врача, который сжалился над пациенткой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,