Завтра, по приметам, прилетят первые зимние птицы

Завтра уральцы будут встречать первых зимних птиц. Согласно приметам, 12 ноября – это «синичкин праздник», то есть день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.

Между тем, некоторые из птиц, например, синицы на Урал уже прилетели. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки для хлеба, зерна, любят синицы и сало.

По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.

Единственные птицы, прилет которых можно ожидать, – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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