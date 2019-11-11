Генетическая экспертиза позволила найти убийцу женщины спустя 9 лет после преступления

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2010 году. По версии следствия, он напал на женщину в лесополосе и задушил ее шнурком. Идентифицировать преступника сразу не получилось, но через несколько лет с помощью усовершенствованной экспертизы правоохранителям удалось обнаружить генетические следы обвиняемого.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 63-летний подозреваемый является уроженцем Тюменской области. В материалах уголовного дела говорится, что весной 2010 года он приехал в Екатеринбург из Перми, где отбывал наказание, и стал вести бродяжнический образ жизни. В том году в конце апреля он увидел в лесу рядом с улицей Черняховского женщину, которая шла в коллективный сад. Мужчина попытался завязать с ней разговор и потянул ее в сторону от тропинки в лес. Женщина стала звать на помощь, тогда обвиняемый накинул ей на шею шнурок и задушил. После этого он накрыл труп курткой, которую ранее нашел в городе, и скрылся.

Шнурок, который стал орудием преступления, был в кармане этой чужой куртки. В 2010 году следователи провели экспертизу на шнурке, но она не позволила установить убийцу. Летом 2019 года расследование дела было возобновлено. Следователи вновь провели экспертизу, обнаружили на шнурке генетические следы, и уже по ним определили личность обвиняемого. Мужчина в тот момент отбывал наказание за совершение другого преступления.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, в повторной экспертизе применялись новые способы идентификации преступника, которые и позволили раскрыть дело.

Задержанный мужчина признал вину в полном объеме. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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