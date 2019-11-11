Дорожники сообщили о проблемах с движением на трассе Екатеринбург – Тюмень

В Свердловской области будет затруднено движение в районе 48-километра трассы между Екатеринбургом и Тюменью, об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Там введут реверсивное движение на время ремонта железнодорожного переезда. Работы будут проходить с 08:00 до 18:00 в течение двух дней, 14 и 15 ноября.

«Альтернативный объезд будет организован через п. Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики. Работы проводят специалисты Свердловской железной дороги», – уточнили в дорожной службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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