На «Таганском ряду» задержали уголовника, который бежал из колонии (ВИДЕО)

Накануне днем на рыночном комплексе «Таганский ряд», возле торгового павильона, сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержали беглеца из колонии-поселения. По данным пресс-службы ведомства, Ражабов Ж.Н. был осужден по статье 127 ч.2 УК РФ «Незаконное лишение свободы».
Задержание беглого уголовника
Мужчина отбывал наказание в КП-45 (пос. восточный Камышловского муниципального района). Его пропажу заметили 7 ноября во время обхода и проверки.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 11.11.19
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